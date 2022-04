Ramdan 2022: Àwẹ Ramadan wọlé dé! Wo nkan márùn-ún tó yẹ kó mọ̀ nípa oṣù ọlọ́rẹ

ìṣẹ́jú 12 sẹ́yìn

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Kii kan ṣe ounjẹ lasan, o sẹ koko lati jẹ ounjẹ ati mu omi lọna to yẹ, to si ba agọ ara mu, ki okun le wa fun awẹ gbigba.

1.Oriṣi ounjẹ meji ni jijẹ lasiko awẹ Ramadan, lojoojumọ.

2.Awọn nkan to le mu ki eyan ja awẹ rẹ

Gẹgẹ bi akọsilẹ ninu Kuraani, awọn to ba ni aisan to si nilo ki wọn o lo oogun, awọn arugbo, awọn to wa lẹnu irinajo, alaboyun, obinrin to n fun ọmọ ni ọyan, to fi mọ awọn ọmọde ti ko tii balaga, le yàn lati ma gba awẹ - paapaa to ba le ni ipa ti ko dara lori ilera wọn.