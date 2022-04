Queen Naomi Silekunola Ogunwusi: Ẹ̀yin obìnrin, ẹ má ṣe fi ara da ìyà torí nǹkan tí àwọn èèyàn yóò sọ

Olori Ooni Ile-Ife, Naomi Silekunola ti gba awọn obinrin ni imọran pe ki wọn o ma sa kuro ninu igbeyawo to ba kun fun iwa ipa.

O sọ eyi ninu ọrọ to kọ si oju opo ayélujára Instagram rẹ ni ọjọ Aje, lati fi kẹdun iku akọrin ẹmi, Osinachi Nwachukwu to di oloogbe ni opin ọsẹ to kọja.