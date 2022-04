Funke Akindele Marriage: Ṣé lóòtọ́ ni ìgbeyàwó Funke Akindele ti dẹnukọlẹ̀?

wákàtí kan sẹ́yìn

Eyi to ṣe e ṣe ko ribẹ nitori awuyewuye to tẹle ọrọ rẹ.

Wo ohun ti JJC, ọkọ Funke Akindele kọ soju opo Instagram rẹ bo se de London ti aye fi n ni oun ati Funke Akindele ti pinya:

Ninu ọrọ to kọ soju opo ayélujára Instagram rẹ lẹyin to de si ilu London, o ni "ko sibi to da bi ile.

Asiko ti to lati ṣe awọn ayipada ati atunto to l'agbara. Iwaju ni ma a ma lọ, mi o ni rẹyin lailai.

Akindele di gbajumọ osẹre lasiko to kopa ninu ere kan ti ajọ United Nations ṣe onigbọwọ rẹ, 'I need to Know', laarin ọdun 1998 si 2002.