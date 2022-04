Youths attack police station in ondo: Àwọn ọ̀dọ́ gbìyànjú láti sun àgọ́ ọlọ́pàá lẹ́yìn ikú David Olowofeyekun, Gbenga Abayomi, ati Kola Akinduro

wákàtí kan sẹ́yìn

Ọrọ di bo o lọ, yago fun mi, nilu Kajola, ni ijọba ibilẹ Odigbo, nipinlẹ Ondo lọjọ Aiku, lasiko ti awọn ọdọ yabo agọ ọlọpaa to wa nibẹ .

Awọn eeyan mẹta ọhun to ti di oloogbe, David Olowofeyekun, Gbenga Abayomi, ati Kola Akinduro, to jẹ Baalẹ ilu Korede, n pada sile lati oko wọn, ni wọn kagbako iku ojiji.

Niṣe ni awọn ọdọ gbe oku awọn mẹtẹẹta siwaju olu ileeṣẹ ọlọpaa to wa ni Kajola, ti wọn si n kọrin pe awọn ko fẹ ọlọpaa ni agbegbe awọn mọ.

Ẹnikan ti iṣẹlẹ ọhun ṣoju rẹ sọ fun iwe iroyin 'The Guardian' pe "awọn ọlọpaa to gbegi di oju ọna, da awọn oloogbe duro, lori ọkada ti wọn wa, nibi ti wọn si ti n gbiyanju lati paaki ọkada wọn, ni ọkọ nla Hilux kan to n sare bọ kọlu wọn.