Osinbajo 2023: Ìyànjẹ ni fún ọmọ Naijiria tí mi ò bá fẹ̀hìntì báyìí- Osinbajo

ìṣẹ́jú 15 sẹ́yìn

Awọn iwe iroyin abẹle sọ pe igbakeji aarẹ sọ ọrọ naa lasiko to bẹ gomina ipinlẹ Ondo, Rotimi Akeredolu, ati awọn agba ẹgbẹ osẹlu APC wo nilu akurẹ, lọjọ Aje.

Awọn oloṣelu wo lo ti fi erongba ati dije ipo aarẹ Naijiria lọdun 2023 han?

Rochas Okorocha:

Okorocha ni gomina ipinlẹ Imo tẹlẹ, igba akọkọ rẹ si kọ niyi lati dije, lẹyin to ti kọkọ gbe igba ibo fun ipo aarẹ labẹ ẹgbẹ oṣelu AA nigba kan ri.

Rochas Okorocha fi erongba rẹ lati dije han ninu lẹta kan to kọ ranṣẹ si aarẹ ile aṣofin agba, Sẹnetọ Ahmad Lawan lọjọ kẹrindinlọgbọn oṣu kini ọdun 2022.

Khadija Okunnu -Lamidi:

Oun ni obinrin akọkọ to jade lati kede pe oun fẹ dije fun ipo aarẹ lọdun 2023. Ko tii kede ẹgbẹ oṣelu kankan ti o wa bayii na. Ohun to sọ ni pe ẹgbẹ oṣelu to ba ni iran kan naa pẹlu oun loun yoo ba lọ.