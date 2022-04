Kò sí ńkan ti ọkùnrin ń ṣe tí obìnrin kò le ṣe, kódà, mo ń tún 'Pumping Machine'- Afusat Adeniyi

ìṣẹ́jú 31 sẹ́yìn

Arabinrin yii ni akọsẹmọṣẹ to n tun gbogbo ohun eelo ati ẹrọ to n lo kọ́ìlì ṣe.

Afusat salaye bi o ṣe kọṣẹ yii lọdọ baba rẹ to jẹ jorinjorin wẹ́dà ati aburo baba rẹ to jẹ́ eni to n tun ohun eelo to n lo kọili ṣe.