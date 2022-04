Yul Edochie new wife: Iyabo Ojo sọ pe kò sí òṣèrékùnrin tí kìí yan àlè

Iyabo to jẹ olukopa ninu eto ori ayelujara kan ti agbohunsafẹfẹ, Ifedayo Olarinde Daddy Freez ṣe lọjọbọ sọ pe ko si oṣerekunrin ti kii yan ale.

Ijiroro wọn ọhun waye lori awuyewuye to tẹle ikede gbajumọ osẹrekunrin, Yul Edochie, to kede lọjọ Isẹgun pe oun ti fẹ obinrin miran to bimọ fun oun gẹgẹ bi iyawo keji.