Genevive Nnaji fi fídíò sí Instagram, lẹ́yìn wákàtí díẹ̀ tí ìròyìn sọ pé ó ní àrùn ọpọlọ

ìṣẹ́jú 35 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, other

Gbajugbaja oṣerebinrin, Genevieve Nnaji, ti fi fidio kan si ori ayelujara Instagram rẹ, lẹyin wakati diẹ ti iroyin sọ pe o wa nileesowan awọn alarun ọpọlọ.

Ṣaaju ki iroyin naa to jade lọjọ Iṣẹgun, ni Arabinrin Nnaji, yọ gbogbo aworan ati fidio to ti fi si ori ayelujara ibanidọrẹ Instagram rẹ, lati igba to ti n lo, kuro ni ọjọ Aje.

Ninu fidio to fi sita ni owurọ Ọjọru, lori Instagram stories, la ti ri i to n ya aworan pẹlu ọ̀dà, niwaju ile kan.

Botilẹ jẹ pe ko sọ ọrọ kankan ninu fidio naa, o kọ akọle si pe oun n ṣe arojinlẹ, #mindfulness.

Ọpọ lo si tun ti n sọrọ nipa fidio naa pe o ṣe e sẹ ko jọ ileewosan itọju aarun ọpọlọ lo wa lootọ, nitori iru aworan to n kùn ni ọda.

Yatọ si pe o yọ gbogbo awọn nkan to wa ni ori Instagram rẹ, oṣu Kinni, ọdun yii, lo ti 'unfollow' gbogbo awọn to n ba dọrẹ tẹlẹ lori ayelujara naa.

Ọpọ eeyan lo bu ẹnu ẹtẹ lu u nigba naa pe, igberaga lo mu ko ṣe bẹẹ.

Kini iroyin sọ nipa ilera Genevieve Nnaji?

Ọjọru ni agbohunsafẹfẹ ori ayelujara kan, fi iroyin sita pe ki awọn ololufẹ oṣerebinrin, Genevieve Nnaji, o gbohun adura soke fun, nitori ilera ọpọlọ rẹ.

Iroyin naa ti BBC ko tii ri ifidimulẹ rẹ sọ pe oṣere naa ti n gba itọju ni ileewosan itọju aarun ọpọlọ kan nilu Houston Texas, lorilẹ-ede America. Lati bi oṣu diẹ.

Ṣaaju ninu oṣu Kẹta, ni awọn eeyan kan ti n fura pe o ṣeeṣe ki Arabinrin Nnaji o ma la awọn iriri kan kọja, nitori ọrọ kan to kọ si ori ayelujara nipa ilera ọpọlọ.

O ni "Nini ilera ọpọlọ to pe nii ṣe pẹlu igbe aye ẹmi, ju nkan to ṣe e fi oju ri. Yọnda aye rẹ fun Ọlọrun to n sin. Ko si pada ṣe iribọmi."

Yatọ si ọrọ yii, oṣu Kẹwaa, ọdun to kọja, lo fi nkan si ori ayelujara Facebook kẹhin.

Bakan naa, ninu oṣu Kinni, ọdun 2022, o fi si ori ayelujara Twitter pe "ọpọ igba la n gbe agbara wọ awọn ihuwai to n dari wa;... ibinu, inu fufu, gbigba ẹsan, ijakulẹ, igberaga, ati bẹẹ bẹẹ lọ, debi pe a n sọ wọn di ọlọrun, ti a si kuna lati fun Ọlọrun tootọ kan ṣoṣo, to n tọ iṣiṣẹ wa, to si n daabo bo gbogbo irin wa, ni ọ̀wọ̀."

Nkan to yẹ ki o mọ nipa Genevieve Nnaji

Ọkan pataki lara awọn gbajumọ osẹre ede Gẹẹsi ni Naijiria ni arabinrin Nnaji.

Ọmọ ọdun mẹjọ lo ti bẹrẹ ere ṣiṣe, nigba to kopa ninu ere ori amohunmaworan, Ripples.

O si ti kopa ninu fiimu to le ni ọgọrin.

Yatọ si ere ṣiṣe, o gbe awo orin kan jade to pe ni "One Logologo Line".