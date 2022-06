Ṣé kìí ṣe pé ìkọlù sí àwọn Kristiẹni ní Naijiria n pọ̀ sí báyìí? Ọ̀pọ̀ èèyàn ń kọminú

ìṣẹ́jú 50 sẹ́yìn

Ẹgbẹ awọn ọmọlẹyin Kristi, CAN, sọ pe ikọlu to n waye si awọn ṣọọṣi ati awọn Kristiẹni ti n lọ soke pupọ.

Ikọlu melo lo ti waye?

Gẹgẹ bi akọsilẹ iwadii ti ajọ Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) fi sita, igba mẹtalelogun ni ikọlu ti waye ninu ọgba awọn ṣọọṣi, ati awọn to jẹ Kristiẹni, ninu ọdun 2022 nikan.

Bakan naa lo tun ṣoro lati sọ pato iye eeyan to ku ninu awọn ikọlu to waye si awọn Kristiẹni.

Awọn ile ẹkọ ti wọn ti n kọ awọn ọmọbinrin to jẹ Musulumi, wa lara awọn ibi ti wọn kọlu, ti wọn si gbe awọn ọmọ lọ. Wọn tun kọlu awọn olori ẹsin Islam to sọrọ tako iṣẹ buruku awọn agbebọn naa.

Ta a lo n ṣe awọn ikọlu to n waye lasiko yii?

Kini ijọba ti sọ lori iṣẹlẹ yii?

Bakan naa, ọga agba ọlọpaa, Usman Alkali Baba, paṣẹ pe ki iwadii to jinlẹ waye lori iklu to ṣẹlẹ nipinlẹ Ondo, lati le mu awọn to ṣe e.

Agbẹnusọ fun CAN, Ọgbẹni Oladeji sọ pe eto idari ati ijọba n ṣe fun awọn agbebọn to ba ronupiwada, to si tun n da wọn pada si aarin ilu, ko so eso rere.