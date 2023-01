Magun (thunderbolt): Wo oríṣì mágùn mẹ́sàn-án tí wọ́n n lé sí ara obìnrin nílẹ̀ Yorùbá

Ọjọ diẹ sẹyin ni iroyin jade pe babalawo kan ku lasiko to n ni ibalopọ pẹlu iyawo pasitọ kan nipinlẹ Ekiti.

Bo tilẹ jẹ pe iwadii ko ti sọ nkan to pa babalawo naa, Fadayomi Kehinde 'Ejiogbe', awọn eeyan kan gbagbọ pe Magun lo pa a, ni ile itura kan niluu Ikere-Ekiti.

Igbagbọ yii kan naa la gbọ pe o mu ki awọn akẹẹgbẹ ati awọn ọdọ kan, lọ fi ibinu kọlu ṣọọṣi pasitọ to jẹ ọkọ obinrin naa.

Ninu ọrọ to ba BBC News Yoruba, Babalawo Idowu Olukunle, Akoda Awo ṣalaye pe, lati igba iwaṣẹ ni Magun ti wa, ti awọn agba fi n ṣe iṣọra fun awon iyawo wọn, paapaa julọ, ti wọn ba ti n fura pe iru obinrin bẹẹ n rin awọn irin ti ko tọna.

Agba awo naa ni ohun to dara ju ni ki awọn eeyan maa duro ti nnkan won, ki wọn maa si ṣe ojukokoro si obinrin olobinrin.

Akoda awo ṣalaye siwaju sii pe, bi ọkunrin ba ni iyawo to si ṣakiyesi pe awọn ọkunrin miran ko jẹ ko sinmi, yoo wa nnkan to ba mọ lati fi ṣọ iyawo rẹ.

Baba Awo Idowu Olukunle ni orisirisi magun pọ pupọ, ko si lopin, ohun ti wọn ba fi se, si ni yoo sọ nipa eewọ rẹ, amọ diẹ lara orisi Magun to mẹnuba ree:

Iru Magun yii ni yoo ma mu ki ọkunrin to ba lu maa pongbẹ fun omi, ni kete ti o ba ti ba obinrin ti wọn ba le ni magun ni aṣepọ.

Bi ọkunrin ba lu Magun yii, yoo maa wa ẹyin kiri ni, to ba si ti rii ni yoo jade laye.

Ọkunrin to ba ba obinrin ti wọn ba le iru Magun yii si lara, ko gbọdọ jẹ ila, ni kete to ba ti le fi ẹnu kan ila, ọrun laala niyẹn.

Gọta ni yoo ma wu ọkunrin to ba lu Magun yii lati fo, ni kete ti o ba si ti fo o bayii, yoo jade laye ni.

Bi ọkunrin to ba lu iru Magun yii ba ti jẹ kengbe, iyẹn akara ti wọn fi epo din, ọrun laala.

Ọkunrin to ba ba obinrin ti wọn ba le iru Magun yii si lara laṣepọ, yoo maa pongbẹ lati jẹ ibẹpẹ ni. Ni kete to ba si n ti fi ẹnu kan an, ọrun laala o.