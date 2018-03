Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Cedric Bakambu ni agbabọọlu Afrika to wọn ju lọ

Gbajugbaja agbabọọlu orilẹede DRC, Cedric Bakambu, ti di agbabọọlu ti o wọn ju l'Afirika lẹyin igba to darapọ mọ ẹgbẹ agbabọọlu Beijin Guoan, to wa ni China.

Ẹnikan to sunmọ agbabọọlu naa sọ fun akọroyin BBC wipe owo ti wọn ra agbabọọlu naa to aadọruun miliọnu dọla owo orilẹede Amẹrika, iyẹn owo to le ni biliọnu mejilelọgbọn baira.

Owo naa ju miliọnu mẹtadinlaadọrin dọla owo ilẹ Amẹrika, iyẹn biliọnu mẹrinlelogun naira, ti Arsenal ra Pierre-Emerick Aubameyang lati ẹgbẹ agbabọọlu Borussia Dortmund lọ.

Bakannaa ni owo yii tun ju miliọnu mẹtadinladọrin ti ẹgbẹ agbabọọlu Liverpool fi ra Naby Keita lati ẹgbẹ agbabọọlu Red Bull Leipzig lọ.