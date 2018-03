Image copyright Reuters/Getty Images Àkọlé àwòrán Iṣọwọ gba bọọlu Mohamed Salah fun Liverpool ti je kawọn eeyam ma fi we agba bọọlu Barcelona, Lionel Messi

Olukọni ẹgbẹ agbabọọlu Liverpool, Jurgen Klopp, sọ wi pe Mohamed Salah "ti fẹẹ" di ẹni ti wọn yoo ma darukọ nigba kannaa pẹlu Lionel Messi lẹyin igba to jẹ Watford ni bọọlu mẹrin l'ọjọ Abamẹta (Saturday).

Salah ni agbabọọlu to gba bọọlu sawọn ju ninu awọn idije liigi to lagbara ju ni Yuroopu lasiko yii - oti kọja Messi Barcelona ati atamatase Tottenham, Harry Kane.

Sugbọn Klopp wi pe nnkan to jẹ ẹni ọdun mẹẹdọgbọn ilẹ Ijibiti ọhun logun ni ko kojumọ ere bọọlu rẹ.

O sọ wipe : "Ẹmi ko lero wi pe Mo n fẹ ki wọn fi oun we Lionel Messi."

"Messi ti n ṣe nnkan to n ṣe ninu asiko to da bi ogun ọdun.

"Agbabọọlu ti mo le ranti ti ere rẹ maa n lapa lara ikọ ere bọọlu bii Messi ni Diego Maradona.

Laarin osu mẹsan, Salah ti jẹ bọọlu mẹrindinlogoji (36) fun Liverpool - eleyi ko si agbabọọlu toi jẹ iru rẹ ri ni saa akọkọ l'Anfield - o si ni bọọlu mejidinlọgbọ (28) to jẹ ninu idije liigi ilẹ Gẹẹsi to ku ayo meje ti yoo fi pari.

Balogun ẹgbẹ agbabọọlu ile Gẹẹsi tẹlẹri, Steven Gerrard nigbagbọ wipe: "asẹsẹ bẹrẹ sii ri nnkan nla ni".

Sugbọn isọwọ jẹ bọọlu Salah ti bẹrẹ sii jọ ti ogbontagi agbabọọlu Argentina, Messi.

Image copyright Reuters Àkọlé àwòrán Bọọlu ẹlẹkeji ti Salah jẹ Watford lo rọrun ju

Sugbọn Salah f'itẹriba si aseyọri rẹ, o si dupẹ lọwọ awọn ojugba rẹ fun bi wọn ko se gba ki ikọ Javi Gracia jẹ wọn ni bọọlu kankan.

Agbabọọlu to jẹ bọọlu ju ni marun ninu liigi Yuroopu(Orisun: Opta) Player Iye bọọlu Mohamed Salah 36 Harry Kane 35 Lionel Messi 34 Ciro Immobile 34 Edinson Cavani 33 Cristiano Ronaldo 33 Robert Lewandowski 32 Sergio Aguero 30 Neymar 28

Ọna to soro lati gba

Gẹgẹ ẹni dun marudinlọgbọ (25), Salah ni lati tẹpa mọ ise koto da bii Messi lagbo ere bọọlu.

O gba ifẹsẹwọnọsẹ mẹta ninu idije liigi ilẹ Gẹẹsi nigb ti ẹgbẹ agbabọọlu rẹ tẹlẹei Chelsea fi gbe ife ẹyẹ liigi naa ldun 2015, o si wa lara ikọ to ba Basel gba ife ẹyẹ meji laaarin ọdun 2012 ati 2014.

Agbabọọlu naa ti ran ilẹ Ijibiti lọwọ lati r'aye wọ idije ife ẹyẹ agbye nigba akọkọ laarin nkan to le ni ọdun mẹẹdọgbọn.

Sugbọn Messi - ti awọn kan sọ wi pe on gba bọọlu fun ikọ Barcelona to lagbara ju lọ ninu itan - ti jẹ ife ẹyẹ liigi mẹfa, ife ẹyẹ Champions League mẹta ati ami ẹyẹ wura nibi idije Olimpiki nigba to wa l'ẹni ọdun mẹẹdọgbọn (25).

O si ti jẹ ami ẹyẹ agbabọọlu to mọ bọọlu gba julọ ti Ballon d'Or l'ẹmaarun.

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Messi gbe ami ẹyẹ Ballon d'Or rẹ kaarun s'oke l'ọdun 2016

Salah - ẹni to se n t'ẹnikan ko se ri

Salah ti jẹ bọọlu mẹrindinlogoji (36) fun Liverpool ninu gbogbo idije - eleyi ti ko si agbabọọlu to jẹ iru rẹ ri fun ikọ Reds.

O ti jẹ bọọlu to mejidinlogun ninu idije liigi ilẹ Gẹẹsi ni saa yii- agbabọọlu Afrika kan lo jẹ ju iye bọọlu naa lọ ninu saa kan (Bọọlu mọkandinlọgbọn (29) ti Didier Drogba jẹ ni saa 2009-10).

Salah ni agbabọọlu ilẹ Ijibiti akọkọ to jẹ bọọlu mẹta ninu ifẹsẹwọnsẹ kan ninu idije liigi ilẹ Gẹẹsi, nigba ti ilẹ Ijibiti jẹ orilẹede kẹtalelogoji ninu awọn orilẹede to ni iru agbabọọlu to jẹ bọọlu mẹta ninu ifẹwọnsẹ liigi ilẹ Gẹẹsi kan. to si jẹ orilẹede Afrika kẹwa to ni iru agba bọọlu to se bẹẹ.