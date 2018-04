Image copyright Facebook/ solomon Dalung Àkọlé àwòrán Dalung ni ẹbun owo naa je moriwu fun awọn oludije naa

Wọ́n ní ku ise, ni mu ori onisẹ ya. ló difa fun awọn oludije lati orilẹede Naijiria to fakọyọ ninu idije Commonwealth ti ijọba orileede Naijiria rọjọ owo fun.

A gbo pe awọn to gbami goolu gba ẹgbẹrun marun dọla, ẹgbẹrun mẹta ni wọn fun awọn to gba fadaka nigba ti awọn to gba ami baba fi ẹgbẹrun meji dọla sararindin.

Minista fun ere idaraya lorileede Naijiria, Solomon Dalung, lo dari eto bi wọn ti se fun awọn oludije naa ni ẹbun owo wọn nibi ayẹyẹ ranpẹ kan to waye ni Gold Coast.

Yakubu Gowon àti Habu Gumel ló pín ẹ̀bùn owó náà

Olori orileede Naijiria nigba kan ri, to jẹ olori ikọ ijọba apapọ nibi idije naa, Ajagunfẹyinti Yakubu Gowon ati Aarẹ igbimo oludari Olympic ni Naijiria, Habu Gumel ni wọn fi ebun naa le awọn oludije lọwọ.

Saaju ni ijọba ti kede ẹbun owo fun awọn oludije to ba se dada nibi idije Commowealth.