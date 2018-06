Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Salah farapa nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àṣekágbá ìdíje Champions League

Adilemu ikọ Real Madrid, Sergio Ramos ti sọ pe, oun kọ lo ṣe ẹlẹsẹ ayo ikọ Liverpool, Mohamed Salah leṣe, ninu idije aṣekagba Champions League.

Ramos ṣalaye pe, Salah lo kọkọ f'ọwọ kọ oun lapa nigba ti oun fẹ gba bọọlu lẹsẹ rẹ, ninu ifẹsẹwọnsẹ naa.

Salah kuro lori papa iṣere pẹlu omi ẹkun loju, lẹyin igba to farapa pẹlu ejika rẹ, o si ti ṣe iṣẹ abẹ lori ifarapa naa.

Sugbọn Ramos sọ pe o yẹ ki Salah le tẹsiwaju ninu idije naa, to jẹ pe wọn fun labẹrẹ lesẹkẹsẹ.

Salah yoo ṣoju orilẹede Egypt, ni ife ẹyẹ agbaye Russia 2018, bo tilẹ je pe ko ti gbadun apa rẹ daradara nítorí ifarapa naa.

Image copyright SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images) Àkọlé àwòrán Salah, gbajúgbajà agbábọ́ọ̀lù Liverpool jáde nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà lẹ́yìn tó fi èjìká rẹ̀ ṣèṣe

Ẹwẹ, agbẹjọro kan to jẹ ọmọ orilẹede Egypt, ti pe Ramos lẹjọ, tó sì ń bèèrè owó to to £874m, lórí ipalara ti ifarapa Salah ṣe fun awọn ọmọ orilẹede naa.