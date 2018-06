Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Ikọ̀ England ṣetán láti kojú Tunisia nínú ìdíje Russia 2018 World Cup

Akọnimọọgba ẹgbẹ agbabọọlu Manchester United Jose Mourinho sọ pe ikọ England yoo fakọyo ninu ifẹsẹwọsẹ akọkọ wọn ninu idije ife ẹyẹ agbaye to n lọ lọwọ nilẹ Russia.

Ikọ England yoo koju orilẹede Tunusia lati ilẹ Afirika n'irọlẹ ọjọ Aje.

England kuna lati jawe olubori ninu ifẹsẹwọnsẹ akọkọ wọn ninu idije bọọlu mẹrin ti wọn ti gba sẹyin.

Awọn agbaọjẹ ikọ agbabọọlu bi Spain, Brazil, Argentina ati Germany ni wọn ti kuna lati fakọyọ ninu ifẹsẹwọnsẹ akọkọ wọn ni Russia 2018 World Cup.

Ṣugbọn Mourinho fọwọ sọya pe ikọ England yoo jawe olubori ninu ifẹsẹwọnsẹ wọn pẹlu orilẹede Tunisia.

Ikọ Sweden yoo kọkọ waako pẹlu South Korea ki Belgium to koju Panama ninu awọn ifẹsẹwọnsẹ miiran to wa lọjọ Aje ninu idije ife ẹyẹ agbaye to n lọ.