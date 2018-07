Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Sweden wọ ìpele ''quarter finals'' nínú ife ẹ̀yẹ àgbáyé fún ìgbà àkọ́kọ́ láti ọdún 1994

Sweden ti pegede fun ipele ''quarter finals'' ninu idije ife ẹyẹ agbaye l'orilẹede Russia lẹyin ti o fagba han Switzerland pẹlu ami ayo kan s'odo.

Emil Forsberg lo gba ayo naa wọle ni iṣẹju mẹrindinlaadọrin ti o si mu ikọ Sweden jawe olubori ninu ifẹsẹwọnsẹ naa.

Sweden yoo koju ikọ to ba bori laarin England ati Colombia ni ifẹsẹwọnsẹ to gbẹyin ni ipele keji idije ife ẹyẹ agbaye to n lọ lọwọ ni Russia.

Eyi ni igba akọkọ lati ọdun 1994 ti idije naa waye lorilẹede Amẹrika ti orilẹede Sweden yoo de ipele ''quarter finals''.

Nkan ko ṣẹnu re fun Switzerland lẹyin ti ọkan lara awọn agbabọọlu wọn Michael Lang gba kaadi lọrọkun nle pupa nipari Ifẹsẹwọnsẹ