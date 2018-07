Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Carl Ikeme fakọyọ nígbàtí ó ṣojú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles

Aṣọle fun ẹgbẹ agbọọlu Super Eagles Carl Ikeme ti kede wipe oun ti fẹyinti ninu ere bọọlu.

Ikeme to jẹ ọmọ ọdun mejilelọgbọn ni arun jẹjẹrẹ inu ẹjẹ ti dagunlẹ lati oṣu keje ọdun 2017.

Ikeme ṣoju ẹgbẹ agbabọọlu Wolves nilẹ Gẹeṣi to ti n gba bọọlu jẹun ninu ifẹsẹwọnsẹ to le ni igba ki o to fẹyinti.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Ni oṣu kẹfa ni Ikeme kede lori opo Twitter rẹ pe ara oun ti n ya daadaa lẹhin ti o ti gba itọju fun ọdun kan.

O gbe igbesẹ lati fẹyin ti ninu ere bọọlu lẹyin ti o fọrọ lọ awọn oniṣegun.

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Wolves nìkan ni Carl Ikeme ṣoju nílẹ̀ Gẹeṣi kó tó fẹ̀yìntì

Ikeme ṣoju ikọ agbabọọlu Naijiria lẹmẹẹwa, bẹẹni wọn si fi orukọ rẹ ninu awọn agbabọọlu to ṣoju orilẹede naa ninu ife ẹyẹ agbaye ni Russia lati mọ riri rẹ.

Ikeme ki gbogbo eeyan ti wọn ṣe atilẹyin fun un lati ti o ti ni arun jẹjẹrẹ inu ẹjẹ.