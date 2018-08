Image copyright Abdinoor Aden Àkọlé àwòrán Ìgbà àkọ́kọ́ nìyí tí Nàìjíríà yòó gbàlejò ìdíje All African Games

Awọn kan lara awọn elere idaraya to fẹ kopa ninu idije ere idaraya laarin awọn orilẹ-ede nilẹ Afrika, All African Games, to n bẹrẹ ni ilu Asaba, ti se olu ilu ipinlẹ Delta, l'ẹkun aarin gbun-gbun Guusu Naijiria, ni ko ti i gunlẹ si ibi ti idije naa yoo ti waye, lai fi ti idije naa to yẹ ko bẹrẹ lọjọru ṣe.

Akọroyin ere idaraya fun BBC, Janine Anthony, to wa ni papa iṣere ti idije naa yoo ti waye jabọ pe, awọn elere idaraya to n ṣoju orilẹede South Africa ati Botswana ti gunlẹ silu Asaba, ti awọn akẹgbẹ wọn lati Egypt ati Kenya si gunlẹ ni owurọ ọjọ Ọjọru.

Awọn alamojuto idije naa ṣi n reti awọn olukopa lati orilẹede bi Congo ati Burkina Faso.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Ìyá ìbarùn-ún: Mo rò pé ‘scan’ ń pa irọ́ niní oyún pé márùn-ún ni màá bí

Isoro kan gboogi to n fa idaduro nibi idije naa ni pe, papakọ ofurufu ti wọn fẹ balẹ si kere, eyi to mu ko ṣoro fun awọn baalu nla lati balẹ si bẹ. Eyi lo ti wa mu ki awọn elere idaraya naa maa lo awọn baalu kekeeke to nko wọn wọ Naijiria diẹ-diẹ.

Ni bayi, papa iṣere ti idije naa yoo ti waye ti wa ni ṣiṣi fun igbaradi, sugbọn awọn elere idaraya lati orilẹede Botswana n fi ẹsun kan pe, awọn ko ri ounjẹ to dara fun ilera awọn jẹ.

Ṣaaju ni iroyin gbe e pe, awọn elere idaraya lati Kenya, Eritrea, ati Burkina Faso, to gunlẹ si papakọ Murtala Mohammed to wa nilu Eko, ko ti i raye kuro nibẹ lati bi ọjọ melo kan nitori awọn kudiẹ-kudiẹ.

Image copyright Abdinoor Aden Àkọlé àwòrán Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn eléré ìdárayá ní kò tí ì rí ààyè kúró ní pápákọ̀ òfurufú láti bí ọjọ méjì

Bi o tilẹ jẹ wipe, igbimọ to n mojuto idije naa ni Naijiria, to fi mọ gomina ipinlẹ Delata to n gbalejo idije naa, Ifeanyi Okowa, ni gbogbo eto lo ti to fun idije naa lati jẹ ko yọri sirere, sibẹ, ero awọn elere idaraya ati awọn alamojuto to wa lati orilẹede mi i yatọ si ti wọn.

Akọnimọọgba fun ikọ orilẹede Bulgeria, Benid Amar, ni oun fi oju ri i bi awọn elere idaraya kan ṣe koju wahala ni papakọ ọkọ ofurufu ilu Eko fun ọjọ meji.

O ni idije ti 2018 yii, ni amojuto rẹ ko dara rara lati igba ti oun ti n kopa ninu iru idije bẹẹ.

Lori awọn kudiẹ-kudiẹ yii, gbajugbaja elere idaraya commonwealth, to tun jẹ ọmọ Naijiria, Blessing Okagbare, ni nkan ko deede ri bẹẹ.

O ni eyi waye nitori pe igba akọkọ niyi ti Naijiria yoo gbalejo idije naa.

Ati pe awọn ohun to ṣẹlẹ yii jẹ ẹkọ fun awọn ti ọrọ kan.