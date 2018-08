Image copyright @wembleystadium Àkọlé àwòrán Idije yii ni yoo jẹ idanwo akọkọ fun olukọni tuntun fun ikọ Chelsea, Maurizio Sarr, lẹyin ti awọn alaṣẹ ikọ Chelsea le olukọni wọn tẹlẹ lọ

Ẹgbẹ agbabọọlu Manchester City bẹrẹ ìdíje pẹlu Chelsea ninu idije Community Shield loni ni papa iṣire Wembley ni ilu London.

Manchester City n kopa ninu idije naa gẹgẹ bii ẹgbẹ agbabọọlu to gba liigi saa to kọja nigba ti Chelsea n kopa gẹgẹ bii ikọ to gba ife ẹyẹ FA nilẹ Gẹẹsi.

Idije ife ẹyẹ Community Shield yii ni ifẹsẹwọnsẹ to maa n ṣe atọna fun saa liigi tuntun nilẹ Gẹẹsi.

Ni agogo mẹta ọjọ Isinmi ni o ń waye.

