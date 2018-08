Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Victor Moses ni ile ti ya

Victor Moses ti kede pe oun ti fẹ̀yinti lẹyin to ti gba idije mẹtadinlogoji fun orilẹede Naijiria.

Ninu gbogbo idije naa, igba mejila ni o gba bọọlu sinu awọn lati 2012 to ti bẹrẹ.

Orilẹede England lo ti lẹ kọkọ ba gba to si ṣe bẹẹ titi di ikọ Under-21 fun orilẹede naa.

Ninu atẹjade to fi kede ipinnu rẹ, o ni, "Moti fẹnu ba awọn igba to dara ju laye mi nigba ti mo wọ aṣọ iko Super Eagles, mi o le gbagbe awọn akoko naa fun igba pipẹ.

"Ṣugbọn mo lero wipe asiko ti to lati yẹba, ki n baa le fọkan si ẹgbẹ agbabọọlu ti okeere ti mo n ṣiṣẹ fun ati idile mi. Mo fẹ ki awọn ewe to n bọ lẹyin le raye wọle."

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Igba mejila ni Moses o gba bọọlu sinu awọn lati 2012 to ti bẹrẹ.

Moses wa lare ikọ to ba Naijiria gba ife ẹyẹ ti Afrika ni 2013, to dẹ tun kopa ni ife ẹyẹ Afrika to waye ni 2014 ati 2018.