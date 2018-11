Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Medhi Benatia, Kalidou Koulibaly, Sadio Mane, Thomas Partey ati Mohamed Salah (ti wọn fi aworan wọn han lati apa osi si ọtun) ni wọn yan fun ami ẹyẹ naa

Wọn ti gbe orukọ awọn agbabọọlu marun ti wọn ṣa lẹsa, lati du ami ẹyẹ '2018 BBC African Footballer of the Year' jade.

Awọn ti wọn yan fun ami ẹyẹ tọdun yii ni Medhi Benatia (Morocco), Kalidou Koulibaly (Senegal), Sadio Mane (Senegal), Thomas Partey (Ghana) ati Mohamed Salah (Egypt).

Ibo didi lori ẹrọ ayelujara lati yan agbabọọlu to pegede yoo bẹrẹ lọjọ kẹtadinlogun Oṣu kọkanla laago meje ti yoo si wa si opin ni ọjọ keji Oṣu kejila laago mẹjọ alẹ.

Wọn yoo kede esi ibo naa, ninu akanṣe eto lori BBC World News lọjọ kẹrinla Oṣu kejila laago marun abọ irọlẹ.

Click here to vote (ẹ tẹ ibi bayi lati le kopa ninu ibo)

Awọn akọsẹmọṣẹ ere bọọlu lo ṣe ẹṣa orukọ awọn agbabọọlu naa.

Atamatase ẹgbẹ Liverpool Mohammed Salah lo gba ami ẹyẹ ọdun to kọja ti Jay-Jay Okocha, Michael Essien, Didier Drogba, Yaya Toure ati Riyad Mahrez naa wa lara awọn to ti gba ami ẹyẹ naa nigba kan ri.

Awọn to n du ami ẹyẹ naa

Adiẹyin mu fun ẹgbẹ Juventus, Benatia, to jẹ ọmọ ọdun mọkanlelọgbọn, gba liigi ẹlẹrin lera lọdun yi -o gba meji pẹlu Bayern Munich,mẹji pẹlu Juve ti o si jẹ wi pe oun ni balogun ikọ Morocco ni idije ife agbaye to kọja.

Adiẹyin mu Napoli Koulibaly, ọmọ ọdun mẹtadinlọgbọn, kopa ti rẹ ninu faa kin fa laarin ẹgbẹ rẹ pẹlu Juventus fun ami ẹyẹ fun ami ẹyẹ Serie A to fi mọ bi wọn ti ṣe jawe olubori ninu ifẹsẹwọnsẹ wọn pẹlu Juventus. O kopa ninu gbogbo iṣẹju ọ̀rìnlénígba din mẹjo ti Senegal fi tasẹ ninu idije ife ẹyẹ agbaye.

Atamatase Liverpool Mane, to jẹ ọmọ ọdun mẹrindinlọgbọn, naa kopa ninu gbogbo ifẹsẹwọnsẹ Senegal ni idije ife ẹyẹ agbaye.

Koda oun ni balogun ikọ naa ti o si jẹ goolu ninu ifẹsẹwọnsẹ Senegal pẹlu Japan.

O jumọ jẹ ẹni ti o jẹgoolu to pọju lọ ninu idije Champions Laegue ọdun to kọja pẹlu goolu mẹwa rẹ to jẹ fun Liverpool to fi mọ eleyi to jẹ ninu ami ayo mẹta si ookọ ti Liverpool fi fidirẹmi lọwọ Real Madrid ninu asekagba.

Agbabọọlu arin fun Atletico Madrid Partey, to jẹ ọmọ ọdun mẹẹdọgbọn, fi ẹsẹ rẹ mulẹ gẹgẹ bi ọkan lara awọn agbabọọlu ikọ ti Diego Simone n dari.Akosilẹ wa wi pe oun naa kopa ninu asekagba Europa liigi ti Atletico ti bori Marseille.O jẹ goolu fun orileede Ghana ninu awọn ifẹsẹwọnsẹ ọlọrẹsọrẹ pẹlu Japan ati Iceland.

Agbawaju Liverpool Salah, 26ọmọ ọdun mẹrindinlọgbọn lo gba buuti goolu Premier League fun pe o jẹ goolu mejilelọgbọn losu kaarun ti o si jẹ goolu mẹwa bi ti Mane ninu idije Champions League.Oun lo jẹ goolu Egypt mejeeji ninu idije ife agbaye to se deede ida ogoji ninu ọgọrun iye goolu ti Egypt jẹ ni idije naa.