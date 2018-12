Salah gba àmì ẹ̀yẹ̀ agbábọ́ọ̀lù Afirika BBC lẹ́ẹ̀kejì

Mohamed Salah lo gba ami ẹyẹ agbabọọlu ilẹ Afirika to pegede julọ fun ọdun 2018 (BBC African Footballer of the Year).

Salah to jẹ ọmọ orilẹede Egypt to si n gba bọọlu fun ikọ Liverpool nilẹ Gẹeṣi naa lo gba ami ẹyẹ ọhun lọdun to lọ.

Salah to jẹ ọmọ ọdun mẹrindinlọgọn gba ami ẹyẹ naa mọ Medhi Benatia, Kalidou Koulibaly, Sadio Mane ati Thomas Partey lọwọ.

Nigba ti o n ba BBC sọrọ, Salah ni inu oun dun lati gba ami ẹyẹ naa lẹẹkan si.

Koda o ni inu oun yoo dun gan an t'oun ba tun le rii ami ẹyẹ naa gba lọdun to mbọ.