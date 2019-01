Image copyright Getty Images

Wakati diẹ lo ku ti ajọ to n mojuto ere bọọlu nilẹ Afrika yoo kede orileede ti yoo gbalejo idije Afcon 2019.

Wọn sun ikede naa wa si waju lati ọjọru si ọjọ iṣẹgun.

Ajọ CAF ko fi alaye kankan sita lori isunsiwaju yii.

Nibi ipade igbimọ alaṣẹ ẹgbẹ naa ni wọn yoo ti kede rẹ ni nnkan bi aago mẹsan ọjọ iṣẹgun ti a si gbọ wi pe awọn alaṣẹ yoo ba awọn oniroyin sọrọ lẹyin ipade ohun.

BBC African Footballer: Salah gba àmì ẹ̀yẹ̀ lẹ́ẹ̀kan síi

Orilẹede Egypt ati South Africa ni wọn jọ n du ati gba alejo idije naa.

Orileede Cameroon to yẹ́ ko gbalejo rẹẹ̀ padanu anfaani naa latari ipalẹmọ wọn ti ko munadoko to.

Amọ ṣa, CAF ti fun wọn ni anfaani miiran lati tun ọmọluabi wọn ṣe pẹlu gbigba alejo idije lọdun meji si isinsinyi.

Itunmọ eleyi si ni wi pe awọn to yẹ ki wọn gba alejo idije naa ni ọdun 2021 ati 2023 yoo sinmi na.

Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Orileede Cameroon lo gba ami ẹyẹ Afcon 2017 ṣugbọn wọn kuna lati gbalejo idije 2019

Orileede Ivory Coast to yẹ ki wọn gbalejo idije 2021 ko faramọ igbesẹ yi ti wọn si ti gbe ọrọ naa lọ si iwaju ile ẹjọ to n pẹtu saawọ to niṣe pẹlu ere idaraya.

Ẹni to ba jawe olubori lati gba alejo idije yiI lọdun 2019 yoo mura gidi ni nitori oṣu mẹfa pere ni wọn yoo ni lati palẹmọ fun idije naa ti orileede merinlelogun fẹ kopa ninu rẹ laarin ọjọ kẹẹdogun oṣu kẹfa Si ọjọ kẹtala oṣu keje.

Ikede ẹni ti yoo gbalejo idije naa yoo waye lolu ilu Senegal ti ṣe Dakar.

Ayẹyẹ ami ẹyẹ Caf ọlọdọọdun yoo tẹle ikede naa lonIi.

Mohammaed Salah orileede Egypt n lero lati gba ami ẹyẹ agbabọọlu to pegede fun igba ẹkẹta.

Pierre-Emerick Aubameyang Gabon ati Sadio Mane Senegal ni wọn n ba du ipo naa.