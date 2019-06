Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Iya jẹ Anthony Joshua l'Amẹrika

Ko si otitọ kankan ninu ọrọ to n tan kalẹ lori ayelujara pe, Abẹṣẹkuojo, Anthony Joshua ni ipaya ọkan tawọn oloyinbo n pe ni ''panic attack'', ki o to kọ lẹta si iya lọwọ Andy Ruiz lopin osẹ to ja.

Eddie Hearn to jẹ onigbọwọ Joshua lo sọ bẹẹ. Hearn sọ pe, koko lara Joshua le ko to ba Ruiz ja.

Ọpọ lo n sọ lori ayelujara pe, o dabi ẹni pe ooyi n kọ Joshua nigba ti ija naa n lọ lọwọ, eyi to ṣokunfa bi o ti fidi rẹmi ninu ọja ọhun.

Koda, awọn kan sọ pe Joshua fẹ ki wọn sun ija oun ati Ruiz siwaju, ki ija naa to bẹrẹ nitori bi ara rẹ ṣe ri.

Joshua lo fa baba rẹ sẹyin nigba ti o fẹ lọ koju onigbọwọ rẹ, Hearn lẹyin ti ija pari.

Gbogbo rẹ daru mọ Joshua loju ninu ija ọhun debi wi pe, o n beere lọwọ olukọ rẹ pe ki lo de ti ara oun fi n ṣe bakan, ati pe, nigba wo nija naa yoo pari lẹyin ti Ruiz rọjo ẹṣẹ le lori.

Joshua, ti awọn oniṣegun gba nimọran pe ko sinmi nile di Ọjọru, ti fagile isinmi ọlọjọ mẹwaa to fẹ ṣe tẹlẹ l'Amẹrika, ko le tete pada silu London.

Ṣugbọn o, ju gbogbo rẹ lọ, Joshua ko ni awawi kankan fun ijakulẹ rẹ, bakan naa lo sọ pe, oun ko foju kere Ruiz.

Ninu oṣu Kọkanla tabi Ikejila ọdun 2019, ni Joshua ati Ruiz yoo tun ija naa ja nilẹ Gẹeṣi.