Bi ẹgbẹ agbabọọlu Naijiria, Super Eagles ti ṣetan lati koju Lesotho, akọnimọọgba Lesotho, Thabo Senong ti sọ pe ẹlẹsẹ ayo, Victor Osimhen ati Joe Aribo lawọn bẹru ju.

Ẹgbẹ agbabọọlu Lesotho ti wọn n pe ni Crocodiles ta ọmi 1-1 pẹlu Sierra Leone l'Ọjọru ninu ifẹsẹwọnsẹ lati pegede fun idije 2021 AFCON.

Akọnimọọgba Senong ni Lesotho ko gbọdọ fun Osihmen ati Aribo laye, ti wọn ba fẹ bori Naijiria.

Senong ṣalaye pe ''Super Eagles ni awọn agbabọọlu to dantọ to to gbangba sun lọyẹ, amọ Lesotho le fagba han Naijiria ti wọn ba mura gidigidi.''

Akọnimọọgba Lesotho ni Osihmen ati Aribo ti fakọyọ fẹgbẹ agbabọọlu wọn loke okun, idi niyii ti fi gbọdọ mu wọn daadaa.

Naijriria lo wa loke tente ni isọri ''L'' lẹyin ti wọn pokọ iya fun Benin pẹlu ami ayo meji sodo l'Ọjọbọ niluu Uyo.

Ẹgbẹ agbabọọlu Super Eagles Naijiria lo gba ipo kẹta ninu idije 2019 AFCON ti waye lorilẹede Egypt.