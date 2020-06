Odion Ighalo: Ẹlẹ́sẹ̀ ayò Ighalo ń ronú láti padà sí Super Eagles láìpẹ́

Ẹlẹsẹ ayo ọmọ Naijiria to n gbabọọlu fun ikọ Manchester United, Odion Ighalo ti sọ pe oun n roo lọwọ lati pada si ẹgbẹ agbabọọlu Naijiria, Super Eagles.

Ighalo sọrọ yii nigba to n kopa ninu ifọrọwanilẹnuwo kan lori ileeṣẹ redio Brila FM.

Ighalo kede ifẹyinti ninu ere bọọlu fun Super Eagles lẹyin idije 2019 AFCON to waye lorilẹ-ede Egypt.

Ighalo ti gba goolu mẹrin sawọn lẹẹmẹrin ninu ifẹsẹwọnsẹ mẹjọ to lanfaani lati ṣoju Man U ninu rẹ ki o to di wi pe wọn so ere bọọlu rọ nilẹ Gẹẹsi nitori ajakalẹ aarun coronavirus.