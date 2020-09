Paul Sodje: Ọjọ́rùú ló yẹ kó pé ẹni ọdun 55, amọ́ tó kú ikú àìròtẹ́lẹ̀

Agbẹnusọ fun ẹgbẹ Nigerian Scrabble Federation, Akintunde Akinsemola, to fi idi iṣẹlẹ naa mulẹ fun BBC Yoruba ni, wọn ri oku rẹ ni agbegbe Idoani ni ijọba ibilẹ Ọṣẹ nipinlẹ Ondo.

Akinṣemọla ni ọjọru to jẹ Ọjọ Kẹsan, Oṣu Kẹsan, ọdun 2020 ni o yẹ ki Paul Sodje pe ẹni ọdun marundinlọgọta.

Paul Sodje lo dari ikọ Naijiria lọ si idije Alawọ dudu ilẹ Afrika to waye ni orilẹede Zambia ni ọdun 2012.

Nigba to n salaye bi iṣẹlẹ naa ṣe bẹrẹ ni bi ọsẹ meji sẹyin, Akinsemola ni lasiko ti wọn fẹ lọ sin mọlẹbi rẹ to ku ni ipinlẹ Delta, ni wahala naa bẹrẹ.

Alaga ẹgbẹ Nigerian Scrabble Federation ni, lati igba ti wọn ti lọ san owo ẹmi naa ni wọn ko ti gburo Paul Sodje, Chris Sodje ati ọrẹ rẹ to tẹle Paul, lati lọ san owo fun awọn ajinigbe naa.

Akinsemola ni titi di asiko yii, ko si ẹni to le e sọ pato ohun to ṣẹlẹ laarin awọn ajinigbe naa ati awọn ti wọn lọ san owo naa.

''Lasiko ti wọn n wa awọn eniyan ti awọn darandaran naa jigbe lọ si ileewosan to wa ni ilu Ọwọ, ni wọn ri oku Paul Sodje ati ọrẹ rẹ ni ile igbokusi to wa ni Ọwọ.''

''Awọn lo gbe e oku rẹ lọ si ileewosan ijọba apapọ to wa ni ilu ọwọ titi di asiko yii.''

Flora, lasiko to n ba BBC Yoruba sọrọ ni oun ti sa gbogbo ipa oun lati wa ibi ti ọkọ rẹ wa, ti o si fi to gbogbo awọn ẹsọ alaabo to wa ni Naijiria leti.