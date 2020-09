Mane dá iná yá Kepa lẹ́ẹ̀mejì bí Liverpool ṣe lu Chelsea lálùmọ́lẹ́ bíi bẹ̀m̀bẹ́.

Akọkọ ni ti Christensen to gba kaadi pupa lẹyin to fa Sane titi to fi ṣubu lasiko to n gbiyanju lati lọ jẹ ni ile Chelsea.