Giroud 100th cap: fi àràmọ̀ndà góòlù méjì ṣayẹyẹ ìfẹsẹ́wọnsẹ̀ ọgọ́rùn ún tó gbá fún France

Ọpọ olololufẹ ere boolu lo bu ẹnu ẹtẹ lu ẹlẹsẹ ayo, Olivier Giroud lẹyin to kuna lati gba goolu kankan sawọn fun ẹgbẹ agbabọọlu orilẹede Faranse ninu idije ife ẹyẹ agbaye lọdun 2018.

Ṣugbọn Giroud ya agbado ha si awọn to maa n tako o lẹnu lalẹ Ọjọru nigba to gba goolu aramọnda meji ọtọtọ sawọn ninu ifẹsẹwọnsẹ ọlọrẹsọọrẹ to waye laarin ilẹ Faranse ati Ukraine.