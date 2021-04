UFC 261: Kamaru Usman gba ife ẹ̀yẹ UFC Welterweight lẹ́yìn tó sán bàǹtẹ́ ìyà fún Jorge Masvidal

ìṣẹ́jú 22 sẹ́yìn

Ija ọhun waye ni Florida ti awọn ololufẹ awọn afẹṣẹkubiojo ọhun to le ni ẹgbẹrun lọna marundinlogun.

Ajẹkun iya ni Jorge Masvidal jẹ lọwọ Kamaru Usman to jẹ ọmọ Naijiria lasiko ifẹṣẹkubiojo to waye ni aarin awọn mejeeji ni Florida.

Ijakadi naa to waye ni Jacksonville ni Florida ni Kamaru ti ṣe bẹbẹ laarin awọn ololufẹ rẹ to le ni ẹgbẹrun lọna marundinlogun, 15,000 to wa wo iran.