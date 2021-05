Villarreal win Europa League: Ìdè ọjọ́ pípẹ́ já, Villarreal fi Man United ṣe àtẹ̀gùn dé ilẹ̀ ìlérí ní àṣekágbá Europa League

ìṣẹ́jú 26 sẹ́yìn

Ami ayo 11-10 ni wọn fi sọ ireti Man United di ofo lẹyin ti goli wọn, De Gea ko ri pẹlu pẹnariti to kẹhin mu.

Bi Villareal ṣe jawe olubori yii mu ko jẹ igba akọkọ ti wọn gba ife to nitumọ, bakan naa lo si jẹ igba kẹrin ti olukọni Artsenal nigba kan, Unai Emery, gba ife naa.

Asiko ti ifẹsẹwọnsẹ naa wọ iṣẹju mẹẹdọgbọn ni Gerard Moreno gba bọọlu sinu awọn, ko to o di pe Manchester United ri i da pada ni iṣẹju karundinlọgọta lati ọwọ Edinson Cavani ati Marcus Rashford.

Ko si si ẹni to gba bọọlu sinu awọn lẹyin naa titi ti ifẹsẹwọnsẹ fi pari, eyi to mu ki wọn o gba 'extra time'.

Villarreal ko gba ife pataki kankan ri lati ọdun mejidinlaadọrun to ti wa, ko to o di pe wọn fi iya jẹ Arsenal ni saa yii lati bọ si ipele to kẹhin.