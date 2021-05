Remi Tinubu: Ìgboro ayélujára ń gbóná mọ́ Remi Tinubu lẹ́yìn tó pe obìnrin kan ní Tọ́ọ̀gì

Oríṣun àwòrán, Remi Tinubu

Foo foo lori ayelujara n gbona lati ana gẹgẹ bi awọn eeyan ṣe n wa eguna ọrọ le Sẹnetọ Remi Tinubu lori lẹyin to sọrọ abuku si arabinrin kan.

Sẹnetọ to n ṣoju ẹkun aarin gbungbun ipinlẹ Eko ni fidio kan gba ori ayelujara kan nipa rẹ nibi to ti n pe arabinrin kan ni Janduku.

Gẹgẹ bi awọn iwe iroyin ṣe sọ ọ, iṣẹlẹ yii waye nibi eto ṣiṣe atunyẹwo iwe ofin eyi ti Eko ati awọn ipinlẹ agbegbe rẹ waye ni ile itura Mariot.

Tinubu lo ṣaju awọn Sẹnetọ toku nibi ayẹwo iwe ofin ọdun 1999 ọhun.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Àkọlé fídíò, 'Èmi ọmọ Ikorodu ọ̀ga, ọmọ aṣalẹ̀ jẹ́jẹ! Wo bí àwọn ọmọdé tó "tuush" yìí ṣe ń fi oríkì Yorùbá dábíra

Iroyin sọ pe bi awọn araalu Eko ṣe to lati forukọ silẹ ṣaaju ki wọn to le wọle sinu gbọngan eto naa.

Amọ wọn ni lẹyin ti Gomina Sanwo-Olu ti gba ọna ẹyin wọle, ṣe ni wọn tilẹkun ti wọn si dawọ iforukọsilẹ duro.

Eyi lo mu ki awọn to wa lori ila maa fẹhonu wọn han pe wọn ko jẹ ki awọn wọle sibi eto naa.

Oríṣun àwòrán, Rauf Aregbesola/facebook

Lasiko ti wọn ni Remi Tinubu jade lati ibi ilẹkun ẹyin lati jẹ ki awọn aṣofin wọle ni iroyin ni obinrin kan to n fi aidunu han pe wọn o jẹ ki oun wọle ọrọ sita pe wọn n ṣe ojuuṣaaju.

Nigba ti Snetọ naa pe oun ati awọn meji mii ni iroyin sọ pe o pe obinrin naa ni janduku tọọgi fun bi o ṣe n fi ohun rara sọrọ.

Eyi lo fa rugudu laarin Tinubu ati obinrin naa to fi mọ awọn to n gbọ ti wọn n pariwo pe ko yẹ ko pe e ni tọọgi.

Ṣe lawọn to n gbeja arabinrin yii ni afi dandan ki Sẹnetọ Remi Tinubu tọrọ aforiji lọwọ arabinrin ọhun.

Ni ti Tinubu gẹgẹ bi fidio ọhun ṣe ṣafihan rẹ , o tun tẹnu mọọ pe iwa arifin ni arabinrin naa hu ti iroyin si ni o sọ pe "mi o ni tuba fun ohun ti mo sọ, mo ri i mo si sọ ọ".

Ṣe lawọn to wa nibẹ naa n pariwo pe ki "Sẹnetọ ma pe e ni tọọgi, o bẹbẹ kaa to dibo fun ẹ wọle ni".

Nigba ti awọn ọmọ Naijiria yoo fi da si ọrọ naa, ṣe ni wọn bọ sori Twitter ti wọn si n sọ oko ọrọ Sẹnetọ Tinubu pe ṣe ẹni to n gbero ati di iyawo aarẹ lo ti n huwa bayii.

Reacting to the video on Twitter, one Roun @EverROUN, said, "Remi Tinubu, the highly cantankerous woman wishing to be Nigeria's first lady called another woman a thug at the South-West Constitution Review hearing. So, very unfortunate! I just wish that Nigerians would not submit to the Govt of Satan."

Another user, Marvyn @Dark_Whistler, wrote, "E good say all these dey happen. See the way she attempts to shut down anyone that opposes or challenges her."