Olawale Dada: Igbá bárà kọ́ ló kàn, àwa náà n ṣoríire láyé pẹ̀lú ìpèníjà 'Cerebral Palsy'

ìṣẹ́jú 17 sẹ́yìn

Ogbeni Olawale Dada ree to jẹ oniṣowo to n ta ile, to n ta ilẹ, to tun n ba ni wale pẹlu gbogbo ipenija ara to n koju rẹ.