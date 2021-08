Haiti earthquake pa èèyàn 304 ilé 1,800 bá ìṣẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ rírì lọ ní haiti

ìṣẹ́jú 47 sẹ́yìn

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Ọdun 2010 ni iru iṣẹlẹ ilẹ riri bayii waye ni Haiti, eyi to pa eeyan bi ẹgbẹrun lọna ọgọrun, ti ọpọ fi ara pa, ti awọn kan si di alainilelori.

Bakan naa lo tun ṣe akoba fun ọrọ aje orilẹ-ede naa, ti wọn ko si tii pada bọ sipo ki iṣẹlẹ tuntun yii to tun waye.

Ileeṣẹ ilẹ Amẹrika to maa n ṣe iwadii nipa bi oju ọjọ ṣe ri sọ pe ẹgbẹgbẹrun eeyan ni yoo faragba ninu iṣẹlẹ naa.

Ọpọ awọn eeyan lo ti bẹrẹ si n pin oniruru fidio nipa ohun ti oju wọn to lasiko iṣẹlẹ ilẹ riri naa lori ayelujara.

O ni ohun to ṣe pataki lasiko yii ni bi awọn yoo ṣe doola awọn eeyan to ha si abẹ awọn ile to wo lulẹ.