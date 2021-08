EndSARS: Iléeṣẹ́ tó ń ṣàkóso "Billboard" tó wà ní Lekki Toll Gate ṣàlàyé ìdí tó ṣe pa iná pátákó ìkéde nàá

Ileeṣẹ to n ṣakoso patako ikede to wa ni iloro Lekki Toll Gate, Loatsad Promo-media Ltd, ti pari ẹri rẹ niwaju igbimọ oluwadi ti ijọba ipinlẹ Eko gbe dide lati risi ẹsun ifiyajẹni ti awọn araalu fi kan awọn ọlọpaa SARS.