Gabon youth coach arrested: Olùkọ́ni ẹgbẹ́ agbábọ́ọ́lù U-17 ní Gabon dèrò àtìmọ́lé fún ẹ̀sùn fífipá bá àwọn agbábọ́ọ́lù ọ̀kùnrin sùn

ìṣẹ́jú 18 sẹ́yìn

Ọjọ Ẹti to kọja ni ajọ bọọlu orilẹ-ede naa da a duro lẹnu isẹ, lẹyin ti ileeṣẹ to n mojuto ere idaraya sọ pe Aarẹ Ali Bongo ṣapejuwe ẹsun naa gẹgẹ bi eyi to lagbara pupọ.