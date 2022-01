Yemi Osinbajo: Ẹlẹ́yàmẹ̀yà, ẹ̀sìn kò lè pín Nàìjíríà

ìṣẹ́jú 52 sẹ́yìn

Osinbajo ṣe abẹwo si aafin Emir Katagum ti Emir naa si kan sara si Aarẹ Buhari nigba to n ka awọn àkànṣe iṣẹ́ amáyérọrùn ti o ti ṣe ni ipinlẹ naa.

Lara awọn to ka ni opopona Kano si Maiduguri to gba Azare kọja ati ile ẹkọ giga imọ iṣegun to wa ni ipinlẹ ọhun.