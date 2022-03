Nigeria vs Ghana: Eléyìí kọjá jọ̀lọ́ọ̀fù ẹni tó dùn ju, orí pápá ní Nàìjíríà àti Ghana yóò tí fìjà pẹẹ́ta

wákàtí kan sẹ́yìn

Akọkọ ni jọlọọfu ẹni to dun ju ti ẹlẹẹkeji si jẹ ẹni to mọ bọọlu gba julọ ninu awọn orileede mejeeji yi.

Ẹgbọn ti ko ribi yan fanda ati aburo toun naa n ṣi n ra bi ọmọde

Ni ti ẹni to kọkọ gba ominira, Ghana ṣaaju Naijiria jakun lọwọ amunisin ṣugbọn ninu orileede to tobi julọ, Naijiria gbe Ghana mi laimọye igba.

Koda ninu ibi tawọn ọmọ Ghana ti n wa ọna ijẹ ati imu ni Naijiria wa lati ibẹrẹ ko to di ọrọ Ghana must Go to da ọpọ ọmọ ilẹ naa pada sile.