Sẹnatọ kan lati inu ẹgbẹ oselu APC, Suleiman Hunkuyi sọ wipe ile oun ni olu ile ẹgbẹ oselu APC ti gomina Nazir El-Rufai wo lulẹ nilu Kaduna, to si ni oun ti dariji.

Hunkuyi sọrọ yi nigba to nba awọn akọrọyin sọrọ, pẹlu afikun pe aarọ ọjọ isẹgun ni gomina El-Rufai lewaju awọn osise wolewole to wo ile ohun palẹ, eyi to sọ pe wọn n lo fun ibujoko igun ẹgbẹ oselu APC kan to wa ni agbegbe Sambo, ni Kaduna.

Ninu ọrọ rẹ, Senatọ naa wipe ibatan ati ọrẹ oun ni gomina naa jẹ, ati wipe ohun ti dariji Gomina to wo ohun ini oun.

Lọse to kọja, awọn igun APC to yapa kan, lo ile ti wọn wo naa, lati kede pe ki gomina El-Rufai lọ rọọkun nile na fun osu mẹfa lori ẹsun pe o se asemase ninu ẹgbẹ oselu APC.

Gomina El-Rufai ninu idahun rẹ si ikede naa sọ̀ pe, igbesẹ naa ko lẹsẹ nlẹ, ati wipe onidan ni igun to yapa kuro ninu ẹgbẹ oselu toun nse adari fun nipinlẹ Kaduna.

Bakan naa, Sẹnato to n soju ẹkun aarin gbungun ipinlẹ Kaduna, Shehu Sani ti fẹjọ gomina Kaduna sun ile-igbimọ asofin agba wipe, gomina naa wo ile Senato Suleiman Hunkuyi, lai taa lolobo tabi kilọ fun lori igbese to gbe naa.