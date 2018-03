Image copyright TWITTER/ONDO Àkọlé àwòrán Awọn ara ilu kereje yoo san ẹgbẹrun ( 1000) si ẹgbẹwa(2000) naira lọdọọdun gẹgẹbi owo ori ilẹ wọn

Igbese ipinlẹ Ondo lati bẹrẹ si ni gba owo ori ilẹ lọwọ awọn ara ilu ni ko ba awọn ara ilu lara mu, ti wọn si fero wọn han lori ọna abayọ si owo ori lawujọ.

Alaga fun ile-isẹ to n risi ọrọ owo to n wọle labẹle ni ipinlẹ Ondo, Tolu Adegbie nigba to n ba BBC sọrọ wipe igbesẹ ijọba ipinlẹ naa ni lati pese ohun amayedẹrun fun awọn ara ilu nipa pipa owo wọle labẹle lọna ti ko ni pa awọn ara ilu lara.

Ọgbẹni Adegbie sọwipe awọn ara ilu kereje yoo san ẹgbẹrun ( 1000) si ẹgbẹwa(2000) naira lọdọọdun gẹgẹbi owo ori ilẹ wọn, nigba ti awon to ba n gbe agbegbe to laju bii Akure to je olu ilu naa, yoo san egbeedogbon(5000) si egbaarun( 10,000) naira, lẹyin ti Gomina Rotimi Akeredolu ba buwọlu atunto ofin naa to ti wa latọdun 2014, ki ọdun yii to pari.

Image copyright Twitter Àkọlé àwòrán Awọn to ba n gbe agbegbe to laju bii Akure yoo san egbeedogbon(5000) si egbaarun( 10,000) naira

Ninu ọrọ tirẹ, aarẹ awọn ajọ onimọ ijinlẹ ni ipinlẹ Ondo, Ọgbẹni Gboyega Akerele to jẹ onimọ nipa ile kikọ sọwipe ijọba nilo awọn onimọ lati gbe iru igbese yii, nitori ika o dọgba, atiwipe asọ nla kọ ni eniyan nla.

Akerele gba ijọba ni imọran lati pe ipade apaapọ pẹlu awọn ti ọrọ naa kan, ki owo ori ilẹ o ma ba da gbọmi si omi oto, silẹ laarin ijọba ati awọn ara ilu.

Ti a ko ba gbagbe, laipe yii, ni ipinlẹ Eko gbe owo le owo ori ilẹ, eleyii ti awọn eniyan bu ẹnu atẹ lu, to si mu ki ijọba ipinlẹ naa o din iye owo ori ilẹ ku.