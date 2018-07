Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Ààrẹ ilẹ̀ Faranse, Emmanuel Macron yóò dé sí Nàíjíríà ní Ọjọ́ Isẹgun, níbi tí yóò ti má a se ìpàdé pẹ̀lú Ààrẹ Muhammadu Buhari.

Aarẹ ilẹ orilẹede Naijiria, Muhammadu Buhari yoo ma gbalejo Aarẹ ilẹ orilẹede Faranse, Emmanuel Macron fun ijiroro lori eto abo ati igbesunmọmi lorilẹede Naijiria.

Lasiko abẹwo rẹ, Macron yoo tun se abẹwo si ibi igbafẹ, ‘Afrika Shrine’ ni ipinlẹ Eko nibi ti olorin afro- juju, Fela Anikulapo Kuti da si lẹ, ti ọmọ rẹ, Femi Kuti si se atunse si, to si pe orukọ rẹ ni ‘New Afrika Shrine’.

Pẹlu abẹwo si ‘New Afrika Shrine’, Macron yoo jẹ aarẹ akọkọ ti yoo kọkọ wa si ile igbafẹ ti wọn mọ si agbegbe ti awọn ti n mu ogun oloro bi igbo, ati awọn obinrin ti wọn ki n wọ asọ to bo gbogbo ẹya ara wọn lati jo.

Lara awọn ayeye ti yoo ma waye ni ile igbafe naa ni, awọn olorin takasufe ti yoo ma lu ilu si awọn eniyan ni ibadi ati awọn alasọ alarabara ti yoo ma fi ẹwa wọn han nibi ayẹyẹ naa.

Lopin ọsẹ to kọja ni Aarẹ ilẹ Faranse naa, Emmanuel Macron darapọ mọ awọn adari awọn orilẹede to wa ni ilẹ Afirika, ni ipade ‘Ajọ Africa Union’ to waye ni olu ilu orilẹede Mauritania, Nouakchott.