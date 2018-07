Mò fẹ́ jẹ gómìnà láti wá ọna abayọ si isoro Yoruba - Sẹgun Ọdẹgbami

Agbabọọlu tẹlẹri to lamilaaka, Sẹgun Ọdẹgbami to n dije dupo gomina ni ipinlẹ Ogun labẹ ẹgbẹ oselu Labour Party sọ pe ilẹ Yoruba ni gbogbo nkan to nilo lati jẹ ori ni gbogbo agbayẹ, amọ awọn oloselu ko fi ọgbọn ati ero awọn eniyan se.

