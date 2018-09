Image copyright Akinwunmi Ambode/Twitter Àkọlé àwòrán Ambode gba iwe mo-fẹ-dije ni oriko ẹgbẹ oṣelu APC ni Abuja.

Bi ọjọ ṣe n sun mọ'le fun idibo abẹle fun awọn oludije fun ipo gomina Ipinlẹ Eko labẹ ẹgbẹ oṣelu APC, ibeere ni awọn ara ilu n beere nipa awọn ti Gomina Akinwunmi Ambode yoo koju ninu idibo naa.

Ọjọ́ Aje ni Ambode funra rẹ gba iwe mo-fẹ-dije ni oriko ẹgbẹ oṣelu APC ni Abuja.

Ẹ o ranti wipe ẹgbẹ oṣelu naa ti pinu pe idibo abẹle ni wọn o fi yan ẹni ti yoo ṣoju ẹgbẹ naa ni idibo gomina ti yoo waye ni 2019. Tẹlẹ ri, ẹni to ba wa lori aleefa ni wọn yoo gbe aṣia ẹgbẹ le lọwọ. Ṣugbọn ni bayii, awọn eekan ẹgbẹ ti n jade gba iwe mo-fẹ-dije.

Tani awọn ti yoo figa gbaga pẹlu Ambode naa?

Jide Sanwoolu

Oloselu yii jẹ kọmiṣọna ipo mẹta ọtọtọ ni Ipinlẹ Eko nigba kan ri. O ṣe kọmiṣọna fun karakata, kọmiṣọna fun iṣuna ati kọmiṣọna fun eto idagbasoke oṣiṣẹ. O jẹ oluranlọwọ pataki fun igbakeji gomina ni Ipinlẹ Eko nigba kan ri, Femi Pedro. Lẹyin naa ni olori ẹgbẹ APC, Bola Tinubu tun yan gẹgẹ bii oluranlọwọ pataki nigba to jẹ gomina.

Image copyright Facebook Àkọlé àwòrán Jide Sanwoolu jẹ oluranlọwọ pataki fun Bola Tinubu nigba kan ri

Ki o to di pe Sanwoolu wọ agbo awọn oloṣelu, o ba awọn ile ifowopamọ oriṣiriṣi ṣiṣẹ. Oun ni adari ajọ Ipinlẹ Eko to n ri si akoso ile kikọ (LSDPC). O kẹkọ gboye meji ni fasiti Eko. Bẹẹ naa ni o lọ ile iwe imọ nipa owo ni orilẹede Amerika, Ilẹ Geesi ati ni Ilu Eko.

Image copyright Twitter Àkọlé àwòrán Ọpọlọpọ iroyin lo ti n jade nipa awọn oludije bii Jide Sanwoolu

Obafemi Hamzat

Hamzat jẹ kọmiṣọna fun ọrọ sayẹnsi ati imọ ẹrọ lati ọdun 2005 titi di 2011 labẹ ijọba gomina ipinlẹ naa nigba kan ri, Bola Tinubu. Lẹyin naa nii gomina Ipinlẹ Eko nigba kan ri Babatunde Fashola yan gẹgẹ bii kọmiṣọna fun eto iṣẹ laarin ọdun 2011 si 2015. Ògbóǹtarìgì oloṣelu yii jẹ ọmọ ile igbimọ aṣofin ati kọmiṣọna fun irinna laarin ọdun 1979 si 1983. Oun tun ni igbakeji alaga ẹgbẹ oṣelu AD nigba kan ri.

Image copyright Facebook Àkọlé àwòrán Onimọ ẹrọ ni Obafẹmi Hamzat

Hamzat to jẹ ẹni ọdun mẹrinlelaadọta kẹkọ gboye imọ ẹrọ eto ọgbin ni fasiti Ibadan. O kẹkọọ siwaju si ni fasiti miran ni oke okun ki o to gboye ọmọwe ko to bẹrẹ si ṣiṣẹ ni orilẹede Amerika. Lẹyin naa lo pada wale lati ṣiṣẹ ni ileeṣẹ Oando.

Image copyright Twitter Àkọlé àwòrán Obafẹmi Hamzat ti ni oun yoo gbe'na woju Ambode

