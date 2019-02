Awọn oriṣiriṣi ẹsun lo ti n jade ninu idibo aarẹ ati awọn aṣofin to waye ni ọjọ Abamẹta ọjọ kẹtalelogun oṣu keji.

Ọkan lara wọn ni eyi ti Ọjọgbọn tIbeabuchi Izuchukwu Innocent to jẹ ọga ajọ eleto idibo INEC ni Ipinlẹ Imo to ṣe akoso ibo naa fi kan Gomina ipinlẹ naa Rochas Okorocha to n dije fun ipo ile igbimọ aṣofin agba.