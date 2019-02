Image copyright @Atiku

Oludije fun ipo aarẹ labẹ ẹgbẹ oṣelu PDP Atiku Abubakar sẹ ikede ni ọjọ Isegun ninu eyi to ti fi awọn oun to pe ni jibiti to ṣelẹ lakoko idibo aarẹ to waye ni ọjọ Abamẹta, eyi ti Aarẹ Muhammadu Buhari ti jawe olu bori.

Atiku to sọ wipe oun ti kọ esi idibo ti INEC kede sọ wipe o ya oun lẹnu wipe oun kan ti ko ṣẹlẹ ri ṣẹlẹ ni awọn ipinlẹ bii Borno ati Akwa Ibom.

Atiku ṣalaye wipe iṣiro idibo naa ko dọgba rara. Oludije naa ni, ni Akwa Ibom eyi to jẹ ogidi agbegbe ti PDP ti ni atilẹyin, awọn to jade dibo ko ju ida merin ninu mẹwa awọn to jade dibo ni ọdun 2015. Ṣugbọn ni Ipinlẹ Borno to ń kojú ogun Boko Haram, awọn to jade dibo fi ida mẹjọ ninu mẹwaa ju ti ọdun 2015. O ni ko yẹ ki iru rẹ ṣeeṣe.

Atiku ni oun jibiti to waye ninu ibo aarẹ yii ju eyikeyi to ṣẹlẹ ni ọgbọn ọdun ṣeyin ni Naijiria.

Oludije naa ni oun yoo kan si ẹgbẹ PDP ati ọmọ Naijiria lori igbesẹ ti oun yoo gbe lati iwoyi lọ.

O si rọ awọn olokowo lati oke okun ki wọn ma fi ibinu sa kuro ni Naijiria. O ni, idi ni wipe, ijọba Muhammadu Buhari ko ni atilẹyin awọn eniyan, nitori naa, ko le ṣe ifẹ awọn ọmọ Naijria.

