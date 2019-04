Image copyright Google Àkọlé àwòrán Ìwé kíkà Yorùbá ni Ìrèké Oníbùdó tó sọ ìtàn akínkanjú arákùnrin Ìrèké tó kúrò nípò ẹ̀gbin láti di ọ̀ba.

Ọpọlọpọ awọn eniyan lo kundun ere agbelewo ‘Game of Thrones’ to sọ nipa igbe aye ala ti ko le sẹ ‘Fantasy World’awọn eniyan ilẹ Westeros ati agbeegbe Essos lori bi wọn se n gba ijọba kan si omiiran, ti o si kun fun awọn abami eniyan.

Ọdun 2011 ti wọn bẹrẹ fiimu ‘Game of Thrones’ ni ori ẹrọ ikansiraẹni lori ayelujara ti n sọ kutukutu wọwọ, eleyii ti wọn yoo si pari ni ọdun 2019.

Media caption '500 level'' ni mo wà nígbà tí mo di adélé Ọba'

Amọ, Ireke Onibudo to jẹ iwe kika Yoruba, ni wọn fi se fiimu ni ọdun 2009, sọ nipa itan igbesi aye ọkunrin akinkanju ati bi o ṣe kuro nipo alaini di ọba. awọn eroja to wa ninu fiimu mejeeji lo jẹ ki a wo ifarajọra to wa ninu wọn.

Kini ajọsepọ to wa laaarin ‘Game of Thrones‘ ati ‘Ireke Onibudo’?