Adari ajọ JAMB, Ọjọgbọn Ishaq Oloyede, ni ajọ naa ti ṣetan lati gbe ọgọrun eniyan to kopa ninu idanwo aṣewọle lọ awọn ile iwe giga (UTME) lọ ile ẹjọ lori ẹsun magomago idanwo.

Oloyede ni awọn afẹsunkan naa kopa ninu idanwo naa ni oṣu kẹrin ọdun yii, ti ẹrọ ayaworan ti wọn fi si awọn gbọngan idanwo si fi han wipe wọn ṣe magomago ni akoko idanwo naa.

JAMB 2019: A ó fagi lé ìdànwò ẹni tó bá ṣe aṣemáṣe

Ọjọgbọn naa foju ọrọ naa lede ni ọjọ Eti nibi to tun ti ṣalaye wipe ajọ naa ti ti awọn ileeṣẹ mẹrindinlọgọta to n ṣe idanwo UTME ni ajọ JAMB ti ti pa lori oriṣiriṣi ẹsun.

Ti ẹ ba ranti, ọjọ kejilelogun oṣu kẹrin ni ajọ naa fi to ọmọ Naijiria leti wipe ileeṣẹ to n boju to abo ara ẹni ati aabo ilu (NSDCD) fi panpẹ ọba mu awọn ọgọrun eniyan to n ṣe idanwo UTME.

Ni awọn ibi kan, awọn to n ba wọn kọ idanwo tilẹ sapamọ sinu ile igbọ̀nsẹ̀. Ti ẹni to n kọ idanwo ba si ti gbaaye lati lọ ṣe gáá, yo lọ pade wọn.

Oloyede ni amofin agba kan ni yoo ṣe ẹjọ awọn ọgọrun naa.