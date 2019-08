Image copyright Others Àkọlé àwòrán Ilé ẹjọ́ wọ́gilé ìbò tó gbé Ikengboju Gboluga tó ń sojú ẹkùn ìdìbò Okitipupa/Irele nítorí ó jẹ́ ọmọ orílẹ̀èdè méjì.

Ile ẹjọ to n gbọ ẹsun idibo ni ipinlẹ Ondo ti sọ wi pe oludije ni ẹgbẹ oselu APC, Albert Akintoye lo jawe olubori ni idibo sile asofin Naijiria, lẹyin to wogile idibo Ikengboju Gboluga to n soju ẹkun idibo Okitipupa/Irele ni ipinlẹ Ondo.

Ile ẹjọ naa wọgile idibo to gbe Gboluga ti ẹgbẹ oselu PDP wọle nitori Wọn fi ẹsun kan pé o jẹ ọmọ orilẹede meji(Uk ati Naijiria).

Ile ẹjọ ni o lodi si ofin ki oloselu to jẹ ọmọ orilẹede miiran yatọ si Naijiria, ki o dije dupo si Ile Igbimọ Asofin, gẹgẹ bi ẹsẹ ofin Section 66 (1) ti iwe ofin orilẹede Naijiria.

Amọ agbẹjọro asofin naa, Olumide Ogunje ni awọn n lọ si ile ẹjọ kotẹmilọrun.

Labẹ ofin, Gboluga ṣi lẹ́tọ̀ọ́ lati wa ni ipo titi ti ile ẹjọ kotẹmilọrun ati ile ẹjọ to gajulọ ba da ẹjọ naa.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Iya Adura Esther Ajayi sọ àṣírí owó rẹ̀ tó fi ń ṣàánú