#FreeSowore: Nigerians Blast @MBuhari, Condemn @YeleSowore's Arrest | Sahara Reporters

Sowore’s #RevolutionNow campaign has gained national and international attention in the last couple of days.@pressfreedom @hrw @UN @PoliceNG @amnesty

READ MORE: https://t.co/SFyHLzLtsp pic.twitter.com/AmLqMb69VQ