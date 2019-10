Other

Olorin takasufẹ Babalọla Falemi ti awọn eniyan mọ si Sinzu ni ijọba ilẹ Amerika ran lọ si ẹwọn dun meji lati ọdun 2016 si 2018 fun ẹsun ole jija, lẹyin to ji awọn kaadi ATM awọn eniyan, to si ji ọpọlọpọ owo ko to di wi pe ọwọ ba a.